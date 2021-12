Il mercato di gennaio si avvicina e, di pari passo con la necessità imminente di individuare una soluzione per l'infortunio occorso a Simon Kjaer, Come anticipato in esclusiva da calciomercato.com , a Casa Milanuruguaiano classe 2001, nonché del bomber del Benfica Darwin Nunez.- Il club rossonero ha recentemente seguito diversi profili in Sudamerica e uno dei nomi attenzionati maggiormente è proprio quello di Alvarez, profilo per il quale oggi è avvenuto un primo contatto esplorativo in vista di un possibile investimento in estate.Nei giorni scorsi Lasalvia aveva fatto visita anche alla Fiorentina per parlare dei propri assistiti.