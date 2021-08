Il Milan è la squadra che più si è mossa sul mercato in questa sessione estiva. Sono già otto le operazioni in entrata concluse da Massara e Maldini, con la possibilità concreta di aumentare di almeno due unità la già imponente campagna di rafforzamento., coinvolto sempre di più dal progetto e ben voluto da compagni e tifosi. La volontà, ribadita anche nel summit, e’ quella di proseguire la sua avventura in rossonero senza dare ascolto alle richieste che sono arrivate nelle scorse settimane. Bennacer ha un contratto in scadenza nel 2024, non si segnalano necessità impellenti di estenderlo.. Non è stato affrontato il discorso relativo alla clausola rescissoria da 50 milioni che, allo stato attuale, resterà attiva senza alcuna modifica.