Vertice concluso tra il #Milan e l'agente Beppe Riso: a breve tutti gli aggiornamenti su @cmdotcom pic.twitter.com/rGEDID8ax9 — calciomercato.com (@cmdotcom) January 10, 2022

, agente tra gli altri di Sandro Tonali,Secondo quanto appreso da calciomercato.com,, attaccante attualmente ai box per un infortunio muscolare subito nella partita contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre ma comunque poco utilizzato nella prima metà di stagione da Stefano Pioli., arrivato in prestito dal Monaco con diritto di riscatto - che diventa obbligo al verificarsi di certe condizioni - per 6 milioni di euro,Il Milan sta valutando la possibilità di liberare il giocatore altrove per ritrovare continuità e insieme al club proprietario del cartellino di Pellegripattuiti lo scorso agosto.- Non è da escludere inoltre che nel summit tra il Milan e Riso si sia parlato della possibilità di coinvolgere un agente con cui i rapporti sono molto buoni per alcune situazioni in entrata per questa finestra di mercato. La società rossonera ha indicato in maniera molto chiara come la priorità assoluta sia individuare un difensore che colmi il vuoto lasciato dal grave infortunio accusato da Simon Kjaer.