Il Milan è al lavoro per riscattare dall'Eintracht Francoforte Ante Rebic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com è in corso un incontro, in un hotel del centro di Milano, tra Paolo Maldini, Frederic Massara e ​Fali Ramadani, agente dell'attaccante croato. Rebic è arrivato l'anno scorso dall'Eintracht Fraconforte, in prestito biennale fino al 2021, in uno scambio alla pari con André Silva. Come da clausola nel contratto, la Fiorentina ha il il 50% sulla futura rivendita del club tedesco, Fiorentina che è nello stesso albergo dove sta andando in scena il summit di mercato (questa sera giocherà al Meazza contro l'Inter).​ Il Milan vorrebbe anticipare il riscatto a quest'estate.