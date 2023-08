Adriano Galliani bussa alla porta del Milan. L’amministratore delegato del Monza vuole regalare Lorenzo Colombo al tecnico Raffaele Palladino. Non è un caso che intorno alle ore 17 sia arrivato a casa Milan l’agente Beppe Riso per discutere del futuro dell’attaccante di Vimercate.



LA SITUAZIONE - Colombo vuole andare a giocare di più, in prestito, altrove con consapevolezza che il Milan punta forte su di lui anche per il futuro. Nell’incontro di oggi le parti inizieranno a parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Per l’immediato pero Lorenzo deve scegliere se accettare il lungo corteggiamento del Cagliari o cedere alle lusinghe del Monza di Galliani. Nel summit si parlerà anche del futuro di Mattia Caldara e Chaka Traoré, destinato a lasciare il Milan a titolo temporaneo.