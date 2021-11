Alessio Romagnoli e il Milan, prove d’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nell’estate del 2022. In questi istanti il suo agente Mino Raiola è arrivato in sede per un confronto con Massara e Maldini, il primo riguardante il futuro del capitano rossonero. ​



LA SITUAZIONE - Dal gelo dei mesi scorsi a un primo segnale distensivo: Romagnoli ha fatto sapere alla dirigenza di volere restare in rossonero anche per le prossime stagioni. Maldini e Massara sono contenti del rendimento e della professionalità mostrata dal difensore centrale di Anzio, c’è un’apertura a discutere di un prolungamento, ma a cifre decisamente inferiori rispetto ai 5 milioni d’ingaggio attuali. Da questo primo confronto con Raiola possono arrivare degli aggiornamenti importanti, forse già decisivi.