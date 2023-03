Una giornata importante per il Milan. E' in corso a Palazzo Marino un incontro con Beppe Sala, sindaco di Milano, per affrontare il tema stadio. Sul tavolo l'idea rossonera di costruire il nuovo impianto nell'area dell'ex ippodromo La Maura, non lontano da San Siro, da Gerry Cardinale considerata l'opzione numero uno. Non è da escludere che arrivi in giornata il no definitivo al progetto di una nuova casa in condivisione con l'Inter a San Siro, non a caso Zhang nelle ultime settimane ha chiesto informazioni sul terreno di proprietà della famiglia Cabassi tra Assago e Rozzano, due cittadine alle porte di Milano.