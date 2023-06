Appuntamento a casa Milan tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza rossonera. Un summit per parlare di tante situazioni in essere e di rilevante importanza. In primis la situazione Tonali: ultimi dettagli prima dell’ufficialità da parte del Newcastle.



FRATTESI - Il Milan vuole essere aggiornato anche sulla situazione di Frattesi ma la mezzala del Sassuolo sembra ormai destinata all’Inter con la cessione di Brozovic in Arabia. La pista Milan rimane però aperta.



GLI ALTRI DOSSIER - Riso parlerà anche della situazione di diversi suoi assistiti in rossonero: da Brescianini che può rinnovare per poi andare al Frosinone a Maldini che piace alla Salernitana. Più intricata la situazione di Caldara che non ha richieste ed è legato al Milan da un anno di contratto. Si va verso la cessione in prestito per Nasti che piace al Palermo mentre Colombo piace a Salernitana e Genoa ma Pioli vorrebbe osssrvarlo meglio in ritiro.