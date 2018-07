Doveva essere il giorno decisivo per il suo futuro. E lo sta diventando. Si entra nel vivo della trattativa Milan-GonzaloIl 9 della Juventus è rientrato oggi in Italia per iniziare la nuova stagione, al pari di, insieme al fratello, che ne cura i suoi interessi. Nel pomeriggio l'agente ha parlato con Fabio, direttore sportivo bianconero; e ora, come riporta Sky Sport, sta incontrando- A, e non a Torino, l'entourage del calciatore sta parlando con il direttore generale dell'area tecnica del: incontro in corso per convincere il Pipita a dire sì ai rossoneri, ad accettare il prestito (oneroso) con diritto di riscatto e accordarsi per il nuovo contratto. Serata decisiva per il futuro del Pipita. Con l'incontro che è appena iniziato e che può indirizzare anche il futuro di Bonucci e Caldara