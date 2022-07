Il Milan fa sul serio per il difensore del Tottenham Japhet Tanganga e, nei prossimi giorni, proverà l'affondo definitivo per portare l'inglese classe 1999 alla corte di Stefano Pioli e completare il reparto difensivo.



INCONTRO IN PROGRAMMA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan e gli agenti del calciatore si incontreranno a metà settimana per un summit che vedrà la presenza anche degli agenti del giocatore per trovare l'intesa finale e totale sulla formula dell'operazione.



LA FORMULA - Milan e Tottenham stanno infatti studiano un prestito con diritto di riscatto per i rossoneri e controriscatto in favore degli Spurs. Proprio sulle cifre di queste opzioni i due club dovranno trovare l'intesa e l'incontro con gli agenti servirà a studiare i dettagli. L'obiettivo è far diventare Tanganga un nuovo calciatore rossonero in tempi rapidi.