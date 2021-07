Il Milan fa sul serio per Warren Bordo, centrocampista classe 2003 di proprietà del Nancy. Nelle scorse ore è andato in scena un summit in sede con l’agente del talento messosi in gran luce nell’ultima stagione tra i grandi con 14 presenze e 1 gol. Il club rossonero vuole assicurarsi uno dei migliori giovani del calcio francese e sta cercando un’intesa sulle cifre del cartellino.



LA VALUTAZIONE DEL NANCY - Bondo è stato seguito per diversi mesi dall’area scouting rossonero capitanata da Moncada. Le relazioni positive hanno convinto Massara e Maldini a iniziare una prima trattativa. Il Nancy parte da una richiesta di due milioni di euro, il Milan conta di chiudere l’operazione con una cifra inferiore.