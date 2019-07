Nuovo incontro di mercato per il Milan: nel primo pomeriggio di oggi, infatti, in sede si è visto Martin Guastadisegno, che ha incontrato la dirigenza rossonera in un summit durato mezz'ora.Sul piatto, nella chiacchierata, tanti temi, tra cui soprattutto il futuro di, difensore della Fiorentina. E' lui, dunque, la seconda idea per la difesa rossonera, dopo Dejan Lovren, per il quale il Liverpool continua a chiedere 20 milioni di euro. Anche l'affare con i Viola, però, appare al momento complicato: Commisso, infatti, non vorrebbe privarsi del suo capitano.