Nuovo summit di mercato a Casa Milan, protagonisti Leonardo e Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti. L'ex Atalanta è tornato a pieno regime in gruppo, per la soddisfazione della società rossonera che ha ritrovato un patrimoni tecnico ed economico importante. Non è da escludere che, a fine stagione, le parti possano iniziare a discutere di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.



SI PARLA DI VERETOUT - Nel corso dell'incontro è stato fatto anche il nome di Jordan Veretout, centrocampista francese della Fiorentina assistito da Mario Giuffredi. Una possibile idea in vista della prossima estate, con il giocatore che può lasciare il club dei Della Valle di fronte un'offerta da 30 milioni di euro.