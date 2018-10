Un colpo per rinforzare il reparto offensivo. È questa la missione che si è dato Leonardo in vista del prossimo mercato invernale. Il reparto avanzato a disposizione di Rino Gattuso è già competitivo, ma manca, almeno secondo le idee della dirigenza rossonera, un fantasista di qualità che possa alternarsi con Calhanoglu o alle spalle delle punte. In quest'ottica va registrato l'ennesimo tentativo dei rossoneri per il trequartista del Flamengo, Lucas Paquetà.



INCONTRO CON L'AGENTE - Quando si accosta il nome di un talento brasiliano a quello del direttore tecnico Leonardo c'è sempre da stare attenti, sia per l'influenza che ha in brasile il dt rossonero, sia per i rapporti che ha direttamente con i club verdeoro. Il Flamengo per cedere Paquetà chiede i 50 milioni della clausola, soldi che il Fondo Elliott avrebbe, ma che sono condizionati dalla questione Fair Play Finanziario con la Uefa. Venerdì Leonardo ha incontrato l’agente della mezzala, Eduardo Uram, arrivato in Europa per proporre il suo assistito. Secondo Tuttosport non c’è ancora una trattativa vera e propria e c'è da battere la concorrenza del PSG, ma Leonardo si è mosso in prima persona per provare ad aprire un canale privilegiato.