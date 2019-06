Una mattinata movimentata a Casa Milan. Secondo quanto raccolto da, infatti, in sede sono arrivati poco fa, avvocato e agente di Amadou Diawara, per un incontro con Paolo Maldini.Il centrocampista del Napoli potrebbe diventare un nome caldo per la mediana rossonero, dopo l'arrivo di Krunic (che stamattina ha svolto le visite mediche) e l'accelerata per Sensi (stamattina nuovo incontro tra l'agente Riso e Maldini).. Per questo, l'incontro di oggi è servito a sondare il terreno, per capire se dalle parti di Via Aldo Rossi sia ancora vivo un interesse. Il giocatore, inoltre, è stato offerto allanella possibile operazione Manolas.All'uscita dalla sede, Piraino è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.com: ". Diawara? Non rilascio dichiarazioni".