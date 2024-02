Milan, una contropartita tecnica a sorpresa per il grande obiettivo Zirkzee

Premessa doverosa: Joshua Zirkzee sarà uno dei grandi protagonisti annunciati del prossimo mercato estivo ed esiste il rischio concreto che la Premier League porti via al nostro campionato uno dei suoi migliori talenti. Il Milan sa che per arrivare all’olandese servirà una strategia perfetta e un grande sforzo economico. Ecco perché dalle parti di via Aldo Rossi si stanno preparando le carte da giocare in una trattativa che prenderà il via tra maggio e giugno, le intenzioni sono chiare.



VALUTAZIONE IN CRESCITA- Bologna e il Bologna sognano a occhi aperti, con un Zirkzee così nulla può essere precluso. Il quarto posto è li a portata di mano per un’occasione da provare a cogliere. Nessuno vuole parlare di mercato oggi onde evitare delle distrazioni dannose. Chiaramente l’argomento verrà ripreso più avanti perché su Zirkzee c’è mezza Europa e la valutazione sale partita dopo partita. Sicuramente siamo oltre i 45/50 milioni di euro.



CARTA COLOMBO- Senso del gol, capacità di creare gioco, prospettive ancora da esplorare: queste caratteristiche di Zirkzee hanno convinto il Milan a mettere l’olandese in cima alla lista delle preferenze. Moncada vorrebbe inserire un paio di contropartite tecniche oltre al riscatto da parte dei rossoblu di Saelemaekers. Una di queste è stata individuata in Lorenzo Colombo con una valutazione da 15 milioni di euro. Appuntamento a maggio, il Milan fa sul serio per Zirkzee.