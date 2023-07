Il Milan Primavera parte oggi con il proprio ritiro e, agli ordini di Ignazio Abate, tanti ragazzi rossoneri hanno iniziato il percorso di avvicinamento a una stagione che dovrà essere ancor più importante rispetto a quella conclusasi quest'anno che ha visto il picco delle final 4 di Youth League, ma anche un percorso più che accidentato in campionato.



CHAKA TRAORE' IN PRIMA, DUE BOMBER SOTTO ETA' - Non c'è Chaka Traoré. L'attaccante fresco di rinnovo è infatti aggregato alla prima squadra di Stefano Pioli, mentre al suo posto per completare l'attacco sono stati promossi da sottoetà i due super bomber dell'Under17 e Under 16, Mattia Liberali (2007 che da poco ha firmato il primo contratto pro) e Francesco Camarda (2008).



L'ELENCO COMPLETO - Bakoune, Bartesaghi, Bartoccioni, Bonomi, Camarda, Chiesurin, Colzani, Cuenca, Eletu, Grilli, Incorvaia, Liberali, Longhi, Magni, Malaspina, Mancioppi, Martinazza, Nsiala, Paloschi, Parmiggiani, Perrucci, Raveyre, Sala Emanuele, Scotti, Sia, Siman, Simic, Stalmach, Tavernaro, Tezzele, Torriani, Zeroli