Dopo aver piazzato il colpo Aouar, la Roma sta provando a chiudere a un altro parametro zero: da tempo i giallorossi stanno lavorando per Evan N’Dicka, difensore classe ‘99 che si svincola dall’Eintracht Francoforte.



L’INSERIMENTO - Negli ultimi giorni però tra i giallorossi e il giocatore si è inserito con prepotenza il Milan: i rossoneri, consapevoli che la Roma non aveva ancora chiuso del tutto l’affare, stanno provando il blitz last minute per convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. Contatti continui anche nelle ultime ore, il Milan dopo essere arrivato a una fase avanzata per Kamada sta provando a prendere anche N’Dicka dall’Eintracht.



STRATEGIE - Lo stipendio del difensore in Germania si aggira intorno ai 700mila euro, la Roma l’ha individuato come possibile sostituto di Ibanez - piace all’Atletico Madrid - il Milan al momento non prevede uscite in difesa. L’opportunità di prendere N’Dicka a zero però attrae i rossoneri, che ora provano a sorpassare la Roma all’ultima curva.