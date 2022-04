Volatona finale, trattenete il fiato. Milan, Napoli, Inter. Uno scudetto per tre. Ovvero: quando il campionato riserva il meglio nella coda. Non è mai finita, finché non è finita. Occhio al fotofinish. Di scudetti vinti all’ultima pagina è ricco il romanzo della Serie A.



Ecco le pagine più avvincenti.