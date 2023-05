E' il giorno di, l'EuroDerby torna in una semifinale di Champions League dopo vent'anni e mette in palio la finale di Istanbul., presidente dellae tifoso rossonero, ha parlato a Mi-Tomorrow: "È un risultato molto importante per la Lombardia, io sosterrò comunque il vincitore nelle finale: se sarà il Milan lo farò da tifoso, se sarà l’Inter da presidente della Regione. Se me l'aspettavo? Francamente no".- "Non lo so se possiamo parlare di inversione di tendenza. Milan e Inter si devono confrontare con squadre che vantano budget dieci volte superiori, questo crea grandi difficoltà".- "Sapere gestire la società, dare continuità alla squadra evitando di smantellarla: ci sono 5-6 giocatori imprescindibili, vanno tenuti altrimenti è impossibile alzare il livello".- "Purtroppo l’economia sta dando risposte che allontano dal cuore, fosse per me il presidente del Milan dovrebbe essere Silvio Berlusconi e dell’Inter Massimo Moratti. Non è così, bisogna pensare a soluzioni che possano rendere competitive le due squadre, a cominciare dallo stadio".- "È necessario uno di ultima generazione che consenta di aumentare budget e ricavi. La soluzione si deve trovare, stiamo fornendo il nostro contributo senza sposare i progetti perché non vogliamo condizionare le scelte".- "Non dico che dev’essere abbattuto, il problema è che non può essere ristrutturato perché sarebbe poco compatibile con lo svolgimento della stagione".- "No, dell'Inter ho rapporti con Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Marotta lo conosco da quando ero piccolo, abitava non lontano da me, ricordo che era un buon giocatore di calcio".- "Certo, i tifosi devono avere dei riferimenti precisi, persone che sappiano rappresentare la squadra, come ha fatto Maldini nel Milan".- "Nel Milan Tonali, non è il più bravo ma è un riferimento. Inoltre ha fatto un gesto apprezzato da tutti i tifosi accettando di ridursi lo stipendio per restare. Inter? Forse Bastoni, se intendiamo un giocatore anima della squadra".- "Sì ma non mi sembra molto appassionato alla squadra, sicuramente molto meno di quanto lo sia io con il Milan".