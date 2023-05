Tutto il mondo stasera avrà occhi solo per Milano dove Milan e Inter si sfidano per l'andata della semifinale di Champions League. Un evento straordinario che farà sorridere anche le casse dei rossoneri che, da padroni di casa nell'andata, stimano un incasso intorno ai 10 milioni di euro, al di sopra dell’attuale record stagionale di 9.133.842 euro stabilito in occasione degli ottavi di finale in Milan-Tottenham, quando gli spettatori furono 74.320.



VIP - Tra i tanti che non vorranno perdersi l'euroderby c'è una folta schiera di tifosi vip. Sono attesi a San Siro infatti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo come Novak Djokovic, Pierre Gasly, Matteo Berrettini, Melissa Satta, Antonio Giovinazzi, Elettra Lamborghini, Il Volo, Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e Gianmaria.