Adriano Galliani ​ha parlato della semifinale tutta milanese in Champions League tra Inter e Milan. Lo ha fatto ai microfoni di SportMediaset. “Milano ha qualcosa che non ha nessuna città d’Europa: nessuna ha due squadre che hanno vinto la Champions, anche se qualcuna come Madrid ha fatto finali. Poi è molto bello per il calcio italiano che una squadra di Milano faccia la finale di Champions League”.



TIFOSO - L’ad del Monza ha dichiarato che tiferà Milan: “Trentun anni in rossonero non possono essere dimenticati. Quindici giorni fa ero a cena a Madrid con Ancelotti, ci ricordavamo di tutte le partite, le finali e ci siamo ricordati che la finale quest’anno è proprio a Istanbul”.