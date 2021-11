DICCI LA TUA

Coppe europee archiviate e torna un weekend imperdibile di campionato che ci porterà a due super sfide come(chi è la favorita? E che partita sarà per Calhanoglu) efatte di rivalità e tanti intrecci anche di mercato. Gare fondamentali in ottica scudetto e alta classifica, ma non solo con scelte da fare entro questa sera anche in chiave. Poi ci sarà la sosta e che occasione magica può essere per riaccendere le sirene delDi tutto questo e molto altro parleremo con voi nel nuovo appuntamento sul nostro canale Twitch. A partire dalle 15.30 Emanuele Tramacere e Andrea Sereni vi aspettano per tutte le ultime novità con i loro ospiti e fra cui ci sarà sia, ex bomber di Sampdoria e Lazio e ora apprezzato match analyst e commentatore e l'ex Inter, ma anche capo delegazione dell'Italia Under 19per parlare di calcio giovanile.Appuntamento da non perdere!