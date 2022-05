Dopo 37 giornate di un avvincente testa a testa, soltanto una delle due potrà festeggiare:, visto che era dal 2010 che la Serie A non determinava la squadra campione d’Italia proprio all’ultima giornata e, se i nerazzurri inseguono quel titolo che consentirebbe di apporre sulla maglia la seconda stella, i rossoneri vogliono interrompere un’astinenza che resiste ormai da 11 anni strappando lo scettro del comando proprio ai rivali cittadini.- Vista l’eccezionalità della situazione,sui due campi sui quali saranno impegnati Milan ed Inter per la premiazione per lo scudetto, mentrequando l’ultimo verdetto sarà stato emesso. Se i tifosi nerazzurri riempiranno il "Meazza" in ogni ordine di posto e sono pronti a trasferire la loro gioia per le vie e le piazze della città - raggiunti da chi non ha avuto la fortuna e la possibilità di acquistare un biglietto per il match con la Samp -per consentire ai supporters rossoneri che non saranno a Reggio Emilia di seguire insieme l’ultima partita di campionato.- Una polemica che ha serpeggiato soprattutto sui social in questi ultimi giorni e che si è riaccesa nelle scorse ore dopo le parole affidate dal(noto tifoso milanista) dal proprio profilo Twitter: "Sassuolo-Milan:". Una stilettata nemmeno troppo velata al primo cittadino di Milano, in pieno clima derby considerano la dichiarata fede nerazzurra di Sala. Lo stessoin questi termini sulla questione: "Al netto dell’impossibilità materiale di usare Piazza Duomo (che stasera ospiterà il concerto di Radio Italia e vedrebbe anche domani la presenza di struttura e transenne utilizzate per l’evento), hperché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita". Alle parole non sono seguiti i fatti e nemmeno DAZN, che detiene i diritti sulla trasmissione delle partite del campionato di Serie A, non è stata interpellata - come da contratto - per l’eventuale distribuzione della partita su un maxischermo, che può avvenire soltanto per ragioni di ordine pubblico disposte dalle autorità preposte. A questo punto, resta probabile l'idea che il Milan decida di organizzare nei giorni successivi un evento per condividere l'eventuale festa scudetto coi propri tifosi.