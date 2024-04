Milan-Inter per vincere o rimandare lo Scudetto? È già successo, ecco come andò

12 minuti fa



Un derby per vincere lo Scudetto o per rimandare la festa dei cugini. Quanto accadrà stasera a San Siro tra Milan e Inter sembrerebbe avere i contorni dell'unicum eppure è già successo.



IL PRECEDENTE - Basta tornare a poco meno di 16 anni fa. Era il 4 maggio 2008: l'Inter di Mancini, vincendo in casa del Milan, avrebbe vinto il 16esimo Scudetto. I rossoneri però, in lotta per un piazzamento in Champions League e campioni del mondo in carica, si misero di traverso e vinsero 2-1 con gol di Filippo Inzaghi e Kakà a battere quello di Cruz. Festa rimandata.



OGGI - Lo stesso obiettivo della squadra di Pioli che, vincendo stasera, costringerebbe i cugini a festeggiare nelle prossime occasioni possibili. D'altro canto, con 3 punti, la squadra di Simone Inzaghi si laureerebbe campione d'Italia per la 20esima volta.