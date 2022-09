Tutto pronto per Milan-Inter, anche le coreografie dei tifosi. Da quello che trapela da ambienti rossoneri, e da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi rossoneri stanno lavorando da due giorni per allestire la scenografia in curva Sud. Coprirà tutti e tre gli anelli e si annuncia "mastodontica e celebrativa". Quella interista, in trasferta oggi, occuperà l’ampiezza del secondo anello verde del Meazza