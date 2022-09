Di seguito le formazioni ufficiali del derby tra Milan e Inter. Pioli lancia dal primo minuto Charles De Ketelaere, per il resto nessuna sopresa con Giroud in attacco. Inzaghi sceglie Correa per affiancare Lautaro Martinez, ancora panchina per Gosens.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Lautaro Martinez.