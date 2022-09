Dopo il turno infrasettimanale, Milan e Inter tornano in campo per il derby di Milano. I rossoneri arrivano al big match dopo lo 0-0 contro il Sassuolo, i nerazzurri sono reduci dalla buona vittoria a San Siro contro la Cremonese (3-1). Calcio d'inizio alle 18 (diretta su Dazn).



LE ULTIME - Cambi davanti tra i rossoneri, che ritrovano Messias sulla destra (dopo la panchina nell'infrasettimanale) e De Ketelaere sulla trequarti, dopo la chance concessa a Brahim Diaz, per affiancare Leao e supportare il Giroud. Simone Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro davanti, vista l'assenza di Lukaku per infortunio, mentre in difesa si rivede Bastoni.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko