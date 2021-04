CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​

il rapper rossonerocon un focus in vista della partita di Parma e sulla Dogo Gang; poi lo stand-up comedianprotagonista di Lol, grande tifoso nerazzurro (e appassionato di tennis), il bomber per eccellenza, ora nello staff del Pisa ma prima centravanti, tra le altre, di Chievo e Bologna; e, infine,, ex difensore di Genoa, Inter, Torino e Livorno. Insomma, tanti, tantissimi argomenti: aspettiamo voi e le vostre domande sul nostro canale Twitch!