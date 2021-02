è il big match della 23esima giornata di Serie A, un incontro chiave per la corsa scudetto: fischio d'inizio alle 15, arbitra Daniele Doveri di Volterra, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.DOVERICARBONE – PERETTIIV: GUIDAVAR: MARIANIAVAR: BINDONI26' - Ibrahimovic chiede un rigore per una trattenuta di Skriniar, Doveri non concede e il VAR non interviene.22' - Duro intervento di Hakimi su Theo Hernandez: ammonito l'esterno dell'Inter. Era diffidato, salterà il prossimo impegno con il Genoa.12' - Primo cartellino dell'incontro: Kjaer ferma Lautaro lanciato, giallo per il difensore del Milan.