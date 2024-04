Milan-Inter per lo scudetto: Inzaghi vede il tricolore nel derby

Mancano solo tre punti a Simone Inzaghi e allper festeggiare lo scudetto, il ventesimo della storia del club nerazzurro. La matematica per la capolista potrebbe arrivare proprio nel derby contro il, seconda in classifica a -14 dai rivali cittadini. Per gli esperti sarà tricolore, con il sesto derby consecutivo a favore di Lautaro e compagni visto a 2,10 contro il 3,30 del segno «1». Sale a 3,60 il pareggio che rinvierebbe l'ufficialità di almeno una settimana. Con in campo i due migliori attacchi del campionato – ben 140 reti segnate - in quota comanda l'Over 2.5, a 1,70, sull'Under 2.5 visto a 2,05. Grande attesa anche per la sfida tra i due centravanti: Lautaro Martinez – già otto reti in carriera contro il Milan – è in pole a 2,37, con Olivier Giroud, primo in lavagna tra i rossoneri e già protagonista di tre gol in quattro stracittadine, visto a 3,30.

La, distante ora 4 punti dal quarto posto – ma con la gara di Udine da completare - occupato dal, ospita proprio i felsinei lunedì pomeriggio all'Olimpico, in una gara da «1» per gli esperti, che vedono avanti i giallorossi a 2,25 contro il 3,40 del segno «2», uscito solo una volta nelle ultime nove trasferte romane. Nel mezzo il pareggio a 3,10. La formazione di casa ha trovato solo un gol in cinque sfide con il Bologna, a secco in Serie A da due match, numeri che fanno prevalere il No Goal, a 1,80, sul Goal fissato a 1,90. Gli uomini di Motta sono reduci da due 0-0 di fila, con il terzo proposto a 7,50, mentre in pole c'è l'1-0 a 5,80.

La, senza vittorie in trasferta da quasi tre mesi, è ospite di un Cagliari in grande forma con ben 13 punti all'attivo nelle ultime otto di campionato. I bianconeri, in striscia aperta però contro i sardi da cinque partite, vedono il successo fuori casa, a 1,75, sale a 3,75 il pareggio assente da 13 incontri, con il segno «1» proposto a 5. Sono ben nove gli Over 1.5 consecutivi tra i due club, con il decimo visto a 1,33 su William Hill. Per i protagonisti del match, vuole tornare al gol Dusan Vlahovic, primo in lavagna a 2,30, mentre tra i padroni di casa spicca Gianluca Lapadula a 4,50.

Apre il programma della 33^ giornata la sfida tra Genoa (2,90) e Lazio (2,55), non vuole mollare il treno europeo l'Atalanta, in vantaggio a 1,88 nel derby lombardo contro il Monza (4), come il Napoli (1,72) avanti contro un Empoli in lotta per non retrocedere. Proprio in ottica salvezza punti importanti tra Sassuolo (2,30) e Lecce (3,30) come tra Verona (2,60) e Udinese (2,80). Vede il ritorno ai tre punti la Fiorentina (1,61) in casa del fanalino di coda Salernitana (5,25), come il Torino, avanti a 1,70, in casa contro il Frosinone (5).