Milan-Inter: Pioli-flop anche in Europa, in quota Inzaghi vede scudetto e seconda stella nel derby

19 minuti fa



Non c’è pace per il Milan, che, dopo la cocente delusione dell’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma, rischia ora di vedere l’Inter aggiudicarsi aritmeticamente lo Scudetto (con tanto di seconda stella) nel derby di lunedì. I betting analyst, infatti, vedono il segno «2» tra 1,95 e 2, mentre per il ritorno alla vittoria di un derby da parte del Milan, che ha perso gli ultimi cinque scontri diretti coi nerazzurri, la quota è quasi raddoppiata, tra 3,70 e 3,75. Missione complicata, quindi, per Stefano Pioli, a pochi giorni dall’ennesima prova confusionaria dei suoi, in una stagione a dir poco sottotono: per evitare l’ulteriore smacco dello Scudetto interista nel derby, al tecnico rossonero basterebbe anche un pareggio, che si gioca a 3,60. I bookie si aspettano una partita ricca di gol, con l’Over a quota 1,70 contro il 2,05 dell’Under, così come il Goal, a 1,60, prevale nettamente sul No Goal, a 2,25. Tra i marcatori comandano le punte dell’Inter, con Lautaro Martinez proposto a 2,37 volte la posta su William Hill, seguito dal compagno di reparto Marcus Thuram a 2,87 e dall’ex della partita Hakan Calhanoglu a 3,10. Tra i rossoneri, Olivier Giroud vede il gol a 3,40, mentre Luka Jovic e Rafael Leao vengono proposti a 3,70. Infine, su 888sport è l’1-1 a prevalere tra i risultati esatti, a quota 5,80, seguito dallo 0-1 e dall’1-2 a 7; gli stessi risultati a favore del Milan, invece, vengono proposti a 10 volte la posta.