Nella ultracentenaria storia di Milan e Inter è accaduto che le due più importanti realtà calcistiche cittadine di Milano si sianoNegli anni del football dei pionieri, caratterizzato, come sappiamo, dai numerosi tornei, coppe e incontri di esibizione,per giocare determinate partite. Le Rappresentative cittadine e/o regionali spesso sono scese in campo nei primi anni di vita del football in Italia. Sfogliando i giornali sportivi dell'epoca, infatti, abbiamo notizia di incontri – spesso di esibizione e di beneficenza – tra squadre formate dai migliori giocatori di due o più squadre della stessa città o regione. Da questo punto di vista abbiamo una buona casistica di partite giocate da formazioni in rappresentanza di Lombardia, Piemonte e Liguria: le regioni, cioè, che vantavano negli anni del football dei pionieri, il maggior numero di società. Milano, con le sue numerose formazioni, ha fatto scendere in campo più volte durante gli anni'10 e '20 del XX secolo una sua Rappresentativa., quando al campo di Via Goldoni una Mista MilanInter batte 4 a 0 una formazione composta da giocatori appartenenti alle altre formazioni milanesi. Poco meno di un anno dopo, mentre infuria la Grande guerra, una Rappresentativa della Lombardia al Velodromo Sempione perde contro la Rappresentativa di Piemonte e Liguria. Altri incontri di questo tipo si giocano per tutto il periodo bellico e anche, come detto, negli anni successivi., l'anno dell'inaugurazione dello stadio di San Siro., ma il giorno successivo una selezione milanese affronta i forti praghesi del Deutscher F.C., squadra che giàaveva giocato contro Milan e Reggiana degli incontri amichevoli mettendo in luce una tecnica e una forza fisica impressionanti. Comunque sia, per l'inaugurazione del nuovo stadio di San Siro viene dunque organizzata anche una partita esibizione tra una Mista MilanInter e i praghesi del Deutcher F.C. La formazione della squadra milanese viene fatta al termine del derby giocato il giorno prima, quando – si legge da La Stampa – “i dirigenti delle due Società hanno formato nel modo seguente la squadra intersociale (…): Zamberletti; Bellini, Barzan; De Franceschini, Hajos, Agradi; Conti, Cevenini III, Bernardini, Powolny, Castellazzi”. Al termine dell'incontro il “MilanInter” ha la meglio nettamente sui praghesi per 4 a 1 con doppietta di Bernardini e reti di Castellazzi e Cevenini.: da ricordare la partita che la rappresentativa di Milan e Inter gioca nel 1965 a San Siro contro il Chelsea al cospetto di Filippo di Edimburgo in occasione del Trofeo dell'Amicizia italo-britannica, con Herrera e Liedholm in panchina. Poche altre esibizioni sino agli inizi degli anni'80, quando l'esperienza del MilanInter United termina – forse – per sempre.in favore delle vittime del terribile terremoto che aveva colpito l'Irpinia. I selezionatori in quell'occasione sono Bersellini e Giacomini e mentre sul campo le squadre giocano senza troppa voglia, sugli spalti i tifosi di Inter e Milan trascorrono la serata ad insultarsi a vicenda: segno sin troppo eloquente che ormai quel genere di partite ha fatto il suo tempo.Con gli inizi degli anni'80 del XX secolo e le trasformazioni sociali e culturali che ne conseguono, ormai di questo tipo di incontri si inizia a non sentirne più la necessità, però c'è ancora tempo per un paio di uscite., impegnate in una tournée in preparazione della Coppa del mondo in Spagna. Sono due sconfitte, poi i “bauscia” e i “casciavit” non si uniranno più indossando un'unica maglia e quell'esperienza pare dunque ormai non più riproducibile.