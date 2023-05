A San Siro andrà in scena stasera un evento globale. Dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli stati rappresentati dai tifosi seduti sugli spalti per la semifinale d'andata di Champions League tra Milan e Inter. E dalla tv saranno 120 i Paesi collegati da ogni continente. Pienone anche in sala stampa: secondo la Gazzetta dello Sport, sono 224 i giornalisti accreditati.