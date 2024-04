​Milan-Inter vale lo Scudetto: nerazzurri favoriti a quota 2.04

25 minuti fa



Roma in semifinale, Milan eliminato: il duello italiano di Europa League è stato fatale per i rossoneri, che in un periodo piuttosto complicato della stagione devono affrontare anche un derby che potrebbe essere ricordato a lungo. Lunedì 22 aprile alle 20:45 va in scena il posticipo della 33esima giornata della Serie A Milan-Inter, con i nerazzurri che in caso di successo avrebbero la certezza matematica dello Scudetto, quello peraltro della seconda stella. Un thriller carico di emozioni che peraltro vede la squadra di Simone Inzaghi favorita a San Siro. Sulla lavagna scommesse il segno 2 per i nerazzurri è a 2.04, mentre il pareggio a 3.50 e il segno 1 a 3.65 permetterebbero ai rossoneri di tenere in vita le speranze (non troppe) di rimonta, e di evitare di consegnare la Serie A agli storici rivali. Alta tensione a San Siro e la conferma arriva dal fatto che le quote Under/Over annunciano una partita sulla difensiva per entrambe, con l’opzione che vengano segnati meno di 3 gol a 2.03, contro l’esito Over a 1.67. In una notte così in tanti cercheranno di prendersi un po’ di gloria personale. Lautaro Martinez va a caccia del gol numero 24 in campionato per una quota di 2.60, con Marcus Thuram prima alternativa sulla lavagna marcatori a 3.00. Stefano Pioli dovrebbe schierare Olivier Giroud al centro dell’attacco, e una sua rete vale quota 3.50.