Milan, intesa con Zeroli per il rinnovo: i dettagli

Zeroli e il Milan, avanti insieme. Moncada e D’Ottavio hanno raggiunto una base d’intesa con l’agente Rafaela Pimenta negli ultimi giorni, Kevin firmerà presto il nuovo contratto fino al 2028. Una dimostrazione di stima importante per il capitano della Primavera rossonera che ha fatto il suo esordio in Serie A in questa stagione, lo scorso 30 dicembre nel match casalingo contro il Sassuolo entrando al posto di Rade Krunic al minuto 74. Il classe 2005 è stato successivamente chiamato in causa da Stefano Pioli nella sfida contro la Roma del 14 gennaio, nelle battute conclusive della partita vinta per 3-1 dai rossoneri.



L'EUROPA NEL DESTINO - Zeroli, così come passata stagione, si sta mettendo in grande luce in Youth League oltre che con la Nazionale Under 19. Se il Milan si giocherà la semifinale contro il Porto il prossimo 18 aprile a Nyon e parteciperà per la seconda stagione consecutiva alla Final Four, molto lo deve al suo giovane centrocampista, autore di 4 gol in 7 partite. Il bottino nel campionato di Primavera 1, dove il Milan è in lizza per un piazzamento play-off dopo un ottimo avvio di stagione che lo aveva visto frequentare stabilmente le prime due posizioni della classifica, è invece di 3 reti e 2 assist.



BRILLA IN AZZURRO - Nell'ultima settimana poi Kevin Zeroli è diventato uno dei simboli dell'Italia Under 19 allenata da Bernardo Corradi, che tra il 15 ed il 28 luglio prossimi proverà a difendere in Irlanda del Nord il titolo europeo conquistato l'estate scorsa a Malta. Grazie ai suoi due gol contro Scozia e Georgia e ad una presenza fissa tra i titolari, il ragazzo nativo di Busto Arsizio ha contribuito sensibilmente alla vittoria a punteggio pieno (prima volta nella storia per gli Azzurrini) del girone 5 della Fase Elite di qualificazione.