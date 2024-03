Milan: ancora e sempre Camarda, decisivo anche in Nazionale. L'Italia Under 17 vola agli Europei

GS

L'Italia Under 17 ha pareggiato 2-2 al Myyrmäki Stadium di Vantaa contro i padroni di casa della Finlandia, nella gara valida per l'ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell'Europeo. A pareggiare i conti, nel recupero del secondo tempo, è stato l'attaccante della Primavera del Milan, Francesco Camarda, su calcio di rigore al 91' (penalty conquistato da un altro rossonero, Mattia Liberali). Per il baby talento rossonero è il terzo gol nelle ultime due partite, dopo la doppietta siglata contro il Belgio.



Da sottolineare anche l’iniziale vantaggio da parte degli azzurrini, arrivato grazie all’autogol del giovanissimo Ilari Kangasniemi, centrale classe 2007 dell’Under 17 dell’Inter.



Grazie a questo pareggio, gli Azzurrini di Massimiliano Favo hanno chiuso il proprio girone al primo posto e hanno conquistato così il pass per la fase finale dell'Europeo Under 17, in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Gli Azzurrini vincono il girone con 7 punti, davanti al Belgio secondo, mentre la Finlandia è terza eliminata assieme ai Paesi Bassi, ultimi. Il 3 aprile ad Ayia Napa, a Cipro, si terranno i sorteggi della fase finale: l'Italia sarà testa di serie.



IL FUTURO - Camarda vuole il Milan e il club di Via Aldo Rossi desidera il primo contratto da professionista per il giovane classe 2008. La trattativa è impostata per una firma a luglio, così da allungare la scadenza al 2027 al posto che al 2026. Al di là delle piccole incomprensioni, la volontà comune è quella di arrivare a un accordo e accontentare il giovane talento rossonero. Una proposta da parte del Milan anche per difendersi dalle richieste dall’estero che sono reali e concrete: il Borussia Dortmund, ma anche tante squadre di Premier League come Newcastle, Arsenal e Manchester City sono interessate e pronte a proporre un progetto tecnico che lo vedrebbe nel giro della prima squadra nell'arco di un biennio.