Mohamed Simakan e il Milan, storia di un matrimonio che potrebbe essere celebrato a breve. Il promettente difensore francese ha già un accordo di massimo con il club rossonero per un contratto di 5 anni e spinge per arrivare in Italia. La trattativa con lo Strasburgo procede bene e si registrano passi avanti nelle ultime ore.



CONCORRENZA LIPSIA - Nelle ultime ore, diverse fonti francesi e tedesche, hanno rivelato un interesse concreto del Lipsia per Simakan. Il club di proprietà della Red Bull vuole provare a sfidare il Milan che resta in pole position e vuole chiudere. L'unica offerta arrivata allo Strasburgo è proprio quella dei rossoneri: 15 milioni più bonus. Il Lipsia vorrebbe provare a bloccare il classe 2000 ora per giugno, in previsione di una possibile cessione di Dayot Upamecano.



PARTI PIU' VICINE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan ha mosso passi importanti per Simakan. La distanza ora è minima, l'accordo può arrivare nei prossimi giorni per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Per la felicità di Paolo Maldini che stravede per le qualità di questo ragazzo nato a Marsiglia.