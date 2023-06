Conprossimo ad essere registrato, il mercato a centrocampo del Milan non si ferma e, oltre al tentativo di inserimento nell'affare Frattesi coi soldi di Tonali, si registra l'interesse nei confronti di due giocatori: Reijnders dell'AZ Alkmaar, che ha dato l'ok anche al trasferimento di Sam Beukema al Bologna, e Musah del Valencia.- Tijjani Reijnders è figlio d'arte, suo padre faceva l'attaccante e l'ha chiamato in onore di Babangida , attaccante nigeriano ex Ajax. Il centrocampista nato nel 1998 potrebbe fare lo stesso percorso, dall'AZ all'Italia, di Teun Koopmeiners,che sono serviti all'Atalanta e con un(intorno al milione e mezzo). Reijnders sarebbe entusiasta, la valutazione sta tutta ai rossoneri che devono ancora allacciare i contatti con gli olandesi per intavolare una trattativa.- Più avanti invece i discorsi per, statunitense ma con(importante, lascerebbe intatta la casella extracomunitari rimasta libera dopo l'arrivo di Loftus-Cheek).del Valencia e anche la possibilità di far sbarcare, considerando che Tonali è prossimo alla cessione al Newcastle e che Bennacer ha già terminato il suo 2023 calcistico per via del grave infortunio rimediato in semifinale di Champions League.