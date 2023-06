Vecchie ruggini che tornano a galla. Nel nuovo libro “”, in uscita oggi, autobiografia edita da Cairo che Pippoha scritto insieme agiornalista della Gazzetta dello Sport, l'ex bomber si mette a nudo. Dal rapporto burrascoso con Max Allegri fino alla paura dell'addio al calcio e delle conseguenze..- In uno stralcio, anticipato ai media, Inzaghi racconta il suo addio al calcio: "Io sarei stato un importante collante nello spogliatoio che nel giro di poco tempo aveva perso Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso, Seedorf. Elementi di spessore che avevano lasciato un vuoto profondo. Non avrei accampato alcuna pretesa...di aver trovato insieme a me questa soluzione., non mi voleva più nello spogliatoio e lo disse al dirigente chiedendo che non mi fosse rinnovato il contratto.Si riferisce al termine della stagione 2011-12.L'allenatore livornese saluta Inzaghi che gli risponde: "Per me non esisti" scatenando la furia di Allegri che lo insulta apertamente davanti a tutti i presenti al centro d'allenamento, arrivando quasi allo scontro fisico.- In un altro spezzone pubblicato, Pippo torna a parlare del trauma conseguente all'addio al calcio. "Nell’autunno del 2015 per la prima volta il pallone era sgonfio: non rimbalzava più. Edal profumo dell’erba, dalla sacralità dello spogliatoio.Andavo in palestra, ma senza entusiasmo, solo per far trascorrere il tempo, riempire la giornata edIl mio corpo mi mandava segnali inequivocabili di malessere. Mi sono spaventato. Anzi, lo dico chiaramente e senza vergogna:Ho fatto quattro gastroscopie e altre analisi poco piacevoli, viaggiavo sempre con un borsello pieno di cd con ecografie e risonanze che mostravo a vari specialisti.. Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in cui faticavo a trovare una via d’uscita. Qualcuno lo chiama male di vivere, qualcuno in un altro modo, io ho preferito dribblare definizioni e diagnosi e affrontare la realtà.. I miei genitori sono stati eccezionali: hanno compreso ciò di cui avevo bisogno."