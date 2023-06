La Sampdoria è concentrata sull'iscrizione al campionato, ma il club blucerchiato si sta muovendo anche sul fronte dell'organizzazione della prossima stagione. Uno dei primi tasselli, ad esempio, è quello della panchina, e stanno salendo le quotazioni di Filippo Inzaghi per il posto.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'ex bomber del Milan sarebbe in lizza per il ruolo di tecnico blucerchiato. La Samp inoltre si starebbe affidando alla consulenza di Fabio Paratici, con Claudio Chiellini possibile ds blucerchiato.