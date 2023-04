Il Milan sta seguendo con grande attenzione il campionato che in Championship sta portando avanti l'attaccante brasiliano del Watford, Joao Pedro. Classe 2001 ha all'attivo 10 gol e 4 assist e secondo la stampa inglese nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato a settembre in estate il club rossonero farà un tentativo per lui.