Milan, Jovic cerca il primo gol europeo

Daniele Longo

Scelta fatta: Stefano Pioli affiderà il peso dell’attacco del Milan domani contro il Rennes a Luka Jovic con Olivier Giroud che partirà dalla panchina. L’attaccante serbo cerca il riscatto europeo dopo aver penalizzato la squadra a Monza con l’espulsione per fallo di reazione su Armando Izzo. L’ex Real Madrid non ha ancora segnato in Europa con la maglia del Milan, tra poche ore ci sarà l’occasione giusta.