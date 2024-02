Milan, Jovic entra e segna: così può guadagnarsi la conferma sul mercato

Redazione CM

Dal Frosinone a Frosinone. Luka Jovic si era sbloccato lo scorso 2 dicembre a San Siro e, due mesi dopo, segna il suo settimo gol stagionale sempre contro la squadra di Eusebio Di Francesco, che ironizza: "Quando ci vede, rinasce". Si tratta della sua terza rete di fila in trasferta entrando dalla panchina: prima nel 2-2 con la Salernitana, poi nel 3-2 con l'Udinese e ora in un altro 3-2 in rimonta. In totale fanno 7 punti su 9 in classifica per il Milan.



LA PAROLE - "Sono molto felice - ha dichiarato Jovic nel dopo gara - prima per la vittoria e poi per me. Lavoro duro ogni giorno".

L'allenatore rossonero Stefano Pioli lo ringrazia così: "E' stato decisivo. Non sta avendo tantissimo minutaggio, ma lo sfrutta per aiutare la squadra. Lo sprono tutti i giorni perché credo nelle sue qualità".



FUTURO DA SCRIVERE - Arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo non certo come prima scelta, Jovic ha un ingaggio da 1,3 milioni di euro netti all'anno ed è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ma il Milan può esercitare un'opzione per prolungare l'accordo di altre 3 stagioni. L'attaccante serbo (classe 1997 ex Benfica, Eintracht Francoforte e Real Madrid) vuole restare e sta cercando di convincere i dirigenti rossoneri a confermarlo a suon di gol.



GLI ALTRI - Anche perché è vero che nel prossimo mercato estivo il Milan prenderà un nuovo centravanti, ma è altrettanto vero che Olivier Giroud va per i 38 anni e potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno per andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti. Senza dimenticare che in panchina può arrivare un nuovo allenatore che gioca con due punte centrali. Ogni riferimento ad Antonio Conte non è casuale.