Milan, Jovic il più incisivo in Serie A: c'è la clausola per il rinnovo, può cambiare la strategia d'attacco

Emanuele Tramacere

Se il Milan è tornato anche soltanto a pensare di poter rientrare nella lotta scudetto lo deve quasi esclusivamente a Luka Jovic. La svolta per la squadra di Stefano Pioli, dopo il tremendo periodo che è iniziato a fine ottobre (complici anche i primi grossi infortuni) è infatti arrivata da inizio dicembre, proprio da quanto il centravanti ex-Fiorentina e Real Madrid è riuscito a sbloccarsi, ritrovando uno stato di forma importantissimo e decidendo con i suoi gol e le sue giocate partite che sembravano problematiche. Nessuno è come lui in una statistica importantissima nel calcio moderno e questa versione di Jovic sta inziando a far cambiare i piani mercato del club rossonero.







NESSUNO COME LUI IN SERIE A - I numeri non mentono e, si sa, la prima parte di stagione, fino a fine novembre, è stata senza ombra di dubbio fallimentare. Poi qualcosa è finalmente scattato in lui e il lavoro sul campo d'allenamento ha pagato anche nel rettangolo verde dei campi ufficiali. 7 tiri in porta e 4 gol segnati, quasi l'80% di passaggi riusciti di cui 6 considerati passaggi chiave per i compagni con 1 assist e 1 big chance creata e infine oltre il 50% di duelli vinti (anche aerei). C'è però di più perché Jovic è primo in Serie A per impatto dalla panchina superando personaggi come Lautaro Martinez (1 volta con il poker alla Salernitana), El Shaarawy e anche l'ex rossonero Charles De Ketelaere. 3 volte è stato infatti decisivo segnando dalla panchina, due volte ha sbloccato la gara partendo dal 1' e a conti fatti ha all'attivo un gol ogni 118 minuti giocati, praticamente una rete ogni due partite.



LA CLAUSOLA - Jovic ufficialmente è in scadenza di contratto a fine stagione, ma già nel pre-partita della sfida contro l'Udinese il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha fatto capire che ci potranno essere sviluppi importanti per lui: "Se Jovic rinnoverà? Parleremo dopo, vogliamo che Luka lavori bene e che segni. Poi parleremo con calma". Una calma dovuta al contratto sottoscritto dal Milan con il giocatore la scorsa estate e che sì, prevedeva soltanto un anno di contratto a 1,3 milioni di euro, ma al cui interno è stata inserita, in favore del club, una clausola di rinnovo unilaterale alle stesse condizioni per un'altra stagione.



STA CAMBIANDO IL MERCATO - Il mercato del Milan è già cambiato anche grazie a lui e potrebbe cambiare in vista della prossima annata. Sì perché se a inizio gennaio la dirigenza rossonera stava per chiudere con Guirassy dello Stoccarda è perché davanti qualcosa non stava funzionando. Poi il suo exploit che ha cambiato i programmi spostando il budget sul difensore rimandando il colpo in attacco alla prossima estate. Un big quindi arriverà, e il ruolo di backup se lo giocheranno proprio Jovic e Giroud. Entrambi sono in scadenza, su entrambi il Milan dovrà prendere una decisione. Con queste prestazioni Jovic sta cambiando il proprio futuro e quello dei rossoneri. C'è tempo per il rinnovo, sarà il campo ad essere il giudice supremo.