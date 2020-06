Il Milan è pronto a tornare sul mercato degli attaccanti. In attesa di recuperare dall'infortunio Zlatan Ibrahimovic e di definire il suo futuro che è sempre più lontano da Milanello, i dirigenti rossoneri stanno valutando alcuni profili, a caccia di un nuovo centravanti in grado di sfatare la maledizione della maglia numero 9 dopo l'addio al calcio giocato di Inzaghi.



JOVIC - Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Luka Jovic. Il serbo classe 1997 ex Benfica è sotto contratto fino a giugno 2025 col Real Madrid, che l'anno scorso ha sborsato ben 60 milioni di euro per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte. Di conseguenza l'unica strada percorribile è quella di un prestito con diritto di riscatto.



MILIK - La pista alternativa sul mercato italiano porta ad Arkadiusz Milik. Rispetto a Jovic, il polacco ha 3 anni in più e 4 anni di contratto in meno, infatti è legato fino a giugno 2021 col Napoli. Che non è ancora riuscito a trovare un accordo per il rinnovo (il giocatore chiede un aumento rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione) e quindi lo ha messo sul mercato, anche per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Sulle sue tracce c'è anche la Juventus. Voi su chi puntereste? Scrivetelo nei commenti qui sotto.