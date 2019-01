In casa Milan tiene sempre banco il caso Gonzalo Higuain. I rossoneri non vogliono lasciarlo partire già a gennaio in assenza di sostituti all'altezza (si fanno i nomi di Morata e Martial) e, sempre secondo Tuttosport, in occasione della Supercoppa in Arabia Saudita faranno il punto con la Juventus, che dice no a un altro prestito. Anzi, magari i bianconeri potrebbero anche riprenderselo se Mandzukic scegliesse altre strade.



NICOLAS A LONDRA - L'attaccante argentino non ha gradito le ultime parole critiche di Leonardo. Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il suo fratello-agente Nicolas si trova a Londra già da paio di giorni, aspettando un segnale dal Chelsea. Dove Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte, ma Abramovich non è convinto di investire una cifra così importante in termini di cartellino e ingaggio del 31enne ex Napoli.