IL TABELLINO

. Se a questa graduatoria si aggiunge una partita che la capolista deve recuperare a Bologna, si capisce bene come i punti di vantaggi della banda-Inzaghi potrebbero essere addirittura sette. Dunque, per fermarne la fuga e riportarsi addosso, almeno virtualmente, i rossoneri devono vincere il derby del 6 febbraio, sfruttare il calendario apparentemente dolce nelle tre gare successive (mentre quello dell’Inter sarà aspro e arduo) e riportarsi sotto come era fino a due turni fa. Cioè prima che il Milan perdesse cinque punti in due partite.. Gli uomini di Pioli hanno fatto qualcosa di più a livello di conduzione della manovra e di tiri in porta, ma dire che avrebbero meritato di vincere sarebbe esagerato. La Juve, invece, come previsto si è schierata con un compattissimo 4-4-2 (assente De Ligt per una gastroenterite), almeno otto uomini dietro la linea della palla e qualche ripartenza per provare a far male.. Non che alla Juve il pari serva moltissimo, anche se adesso è solo ad un punto dal quarto posto occupato dall’Atalanta che sabato, senza dieci titolari e senza nessun attaccante, ha pareggiato a Roma in casa di una Lazio che solo Sarri ha visto tatticamente progredita.Tuttavia l’Atalanta ha una partita in meno (quella non disputata per il mancato arrivo, causa Covid, del Torino) e, dunque, potenzialmente i punti di vantaggi dei bergamaschi sarebbero quattro.. Certo, se questa è la Juve che deve portar via il posto in Champions League all’Atalanta (dalla quale è stata battuta in casa all’andata) non c’è da farsi alcuna illusione. Anzi la prestazione complessiva ha dimostrato che aveva ragione chi - come me - non credeva ai progressi della Juve delle ultime settimane.Infatti, per quel poco che si è visto,, aggressiva e spigliata soprattutto in, l’uomo che, alla pari di, suo dirimpettaio in fascia, ha giocato più palloni nel primo tempo (nel secondo il milanista ha continuato, mentre Cuadrado arrancava). Proprio da un calcio d’angolo del colombiano è venuto, all’inizio, un pericolo che Maignan ha sventato a mano aperta. Unico vero intervento, ancorché da palla inattiva, del portiere francese. Sempreha provato (12’) di sinistro (fuori) poi è cresciuto Leao e per la Juve le iniziative sono calate fino a scomparire del tutto per un tempo e mezzo. Il portoghese, straordinariamente veloce anche palla al piede, ha fatto penare la difesa bianconera soprattutto sul fronte sinistro, dove De Sciglio ha avuto spesso bisogno dei raddoppi di marcatura dei compagni, fossero(idem) o(stanco, ammonito e poco utile in fase di impostazione). Non poteva essere che di Leao il tiro in porta più pericoloso dell’intera partita, scagliato dopo una combinazione Messias-Ibrahimovic. Lo svedese è stato lesto, Leao lo ha assecondato, ma Szczesny ha respinto con bravura. Poi (27’). Così le conclusioni vere sono arrivate da(due volte nel giro di due minuti) con pallone a lato di pochissimo.Pioli ha cercato di vincerla più di Allegri. Perciò al 60’ ha tolto Brahim Diaz (anche malandato) e Messias per inserire, vivo, fresco e di un altro passo rispetto Alex Sandro. E pure di De Sciglio dalla cui parte è andato a cercare spazio e gloria (tiro alto dopo un tunnel).(cui né Cuadrado, né McKennie, né alla fine Bernardeschi hanno saputo creare opposizione) che ha provato sia con le sue sgroppate, sia con i tiri da lontano. Szczesny, però, non si è fatto mai sorprendere.. Allegri, intanto, sempre più in odore di pareggio, ha tolto Locatelli per Arthur e Cuadrado per Bernardeschi (65’). Solo nove minuti dopo (74’) Kean ha sostituito un Morata spento come una candela consunta.Prima di chiudere con i cambi bianconeri tipici della perdita di tempo (per Bentancur eper Dybala al 90’), Pioli ha provato conper Leao eper Calabria (75’). Ma la partita piatta come un marciapiede non ha prodotto svolte.. Un ultimo appunto: l’arbitro, pur non essendo un fenomeno, ha diretto senza retropensieri. Forse è stato un po’ casalingo all’inizio, ma nessuno può seriamente lamentarsi dei suoi fischi.Marcatori:Milan: Maignan, Calabria (dal 30' st Florenzi), Kalulu, Romagnoli, Theo, Tonali, Krunic, Messias (dal 15' st Bennacer), Brahim Diaz (dal 15' st Bennacer), Leao (dal 30' st Rebic), Ibrahimovic (dal 27' pt Giroud). All. Pioli.A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Stanta, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Giroud.Juventus (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur (dal 45' Rabiot), Locatelli (dal 20' st Arthur), Cuadrado (dal 20' st Bernardeschi), Dybala, (dal 45 st Kulusevski) McKennie, Morata (dal 28' st Kean). All. Allegri.A disposizione: Pinsoglio, Perin, Danilo, Pellegrini, De Ligt, Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Kulusevski, Kean, Kaio Jorge, Akè.Ammoniti: 8' pt Locatelli (Mil), 12' pt Leao (Mil), 43' pt Messias (Mil), 42' st Kean (Juv)