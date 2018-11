La sfida contro la Juve garantisce il record d'incasso al Milan. Nella settimana in cui l'Inter ha sbriciolato ogni primato ai botteghini (5.9 milioni di euro contro il Barcellona), i rossoneri incasseranno 4.9 milioni per gli oltre 70mila biglietti venduti per domenica sera. San Siro è quasi sold out, restano in vendita i tagliandi per il settore ospite, al centro della contestazione dei tifosi juventini per i costi considerati eccessivi (75 euro per il terzo anello verde). Saranno 200 i Paesi collegati per seguire la gara, 20 le telecamere impiegate per la produzione in 4K, 274 media e 53 fotografi accreditati. Sono 166 i confronti tra Milan e Juventus: 49 le vittorie rossonere, 63 quelle bianconere e 54 pareggi, per una media gol di 2.69 a partita. Delle 84 sfide giocate a San Siro, il Milan ne ha vinte 28. La partita si gioca anche sui social network: sono 95 milioni i followers delle due squadre, una cifra che sale a 473 milioni se vengono inclusi gli account dei giocatori.