Con un comunicato sul proprio profilo Facebook, la Curva Sud della Juventus ha annunciato che diserterà la trasferta di San Siro contro il Milan a causa del prezzo dei biglietti del settore ospiti, ovvero 75 euro: "Basta. Se volete definirlo “ricatto” condividiamo appieno. Solo che non ne siamo gli artefici, ma la parte lesa. Imporre il dazio di 75 euro per assistere a Milan-Juve dall’alto del terzo anello è uno schiaffo alla passione. Un sopruso inammissibile, che non conosce valide giustificazioni. Non si possono depredare di continuo le tasche dei tifosi juventini. È ora che l’intera tifoseria prenda coscienza di questo stillicidio economico che mira a colpirla e dica basta. Fosse solo per dignità e coerenza, sebbene stare fuori faccia piangere il cuore. Un cuore tinto di bianconero, nonostante trasmissioni faziose e tendenziose come quella di Report tendano a dimostrare l’esatto contrario".